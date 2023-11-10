Citación de Casa de Tierras y Regularización Dominial
Las personas mencionadas deberán acercarse a la brevedad a la oficina ubicada en el Palacio San Martín.
Desde la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial de la Municipalidad de Olavarría se emitió una citación para que las personas mencionadas a continuación se presenten a la brevedad en la oficina ubicada en el Palacio San Martín.
Se detalló que deberán hacerlo en el horario de 7:30 a 12:30 horas.
Citación:
– Grañas Mónica Telma.
– Chiavarino Ana Paula-Rojas Calvache Sebastián
– Bravo Patricia M-Pais Leonardo F.
– Enrique Belena-Aravena Arcurio Sergio D.
– Lurbet Melina Gisele.
– Nahuelan Cintia L-Sanchez Claudio M.
– García Elsa A-Correa Carlos A.
– Rodríguez Cesar Omar.
– Vales Daiana G-Mora Pablo A.
– Fernández Amanda.
– Arouxet Filippin Rocio Giselle.
– Gon Sofía Soledad.
– López María J-Sosa Miqueas Joel.
– Bianco Natasha-Burucua Sergio M.
– Zurita Verónica Beatriz-Ebel Federico A.
– Lachermeier Natalia Andrea-Liberatti Miguel Angel.
– Devia Cristian Ramón.
– Bravo Flavia Soledad.
– Saavedra Natalia Andrea.
– Trejo Mariela-Petersen Carlos A.
– Dragui Barbara Eugenia.
– Medina Olga Mercedes-Frías Juan Daniel.
– Nievas Facundo Matías.
– Cobio Vanesa Lorena- Gallardo Rafael I.
– Rojas Lilia Reina.
– Attadio Sandra Carolina.
– Contreras Lorena Mabel.
– Roldan Rosa C-Paiz Carlos R.
– Nievas Noemi E-Flecha Kevin R.
– Galvan Gisela Anahi.
– Balbuena Marcelo Ricardo.
– Lurbet Rogelio Ricardo.
– Baron Monica Cecilia-Scotton Jorge A.
– Cruz Maria Lucrecia.
– Salazar Sergio Daniel.
– Soutrelle Cesar Omar.
– Moyano Hilda R-Villarruel Adelqui Acio.
– Azuaga Maria De La Paz-Trebucq Ignacio Jose.
– Perez Maria Cristina
– Montenegro Walter Orlando.