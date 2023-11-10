Desde la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial de la Municipalidad de Olavarría se emitió una citación para que las personas mencionadas a continuación se presenten a la brevedad en la oficina ubicada en el Palacio San Martín.

Se detalló que deberán hacerlo en el horario de 7:30 a 12:30 horas.

Citación:

– Grañas Mónica Telma.

– Chiavarino Ana Paula-Rojas Calvache Sebastián

– Bravo Patricia M-Pais Leonardo F.

– Enrique Belena-Aravena Arcurio Sergio D.

– Lurbet Melina Gisele.

– Nahuelan Cintia L-Sanchez Claudio M.

– García Elsa A-Correa Carlos A.

– Rodríguez Cesar Omar.

– Vales Daiana G-Mora Pablo A.

– Fernández Amanda.

– Arouxet Filippin Rocio Giselle.

– Gon Sofía Soledad.

– López María J-Sosa Miqueas Joel.

– Bianco Natasha-Burucua Sergio M.

– Zurita Verónica Beatriz-Ebel Federico A.

– Lachermeier Natalia Andrea-Liberatti Miguel Angel.

– Devia Cristian Ramón.

– Bravo Flavia Soledad.

– Saavedra Natalia Andrea.

– Trejo Mariela-Petersen Carlos A.

– Dragui Barbara Eugenia.

– Medina Olga Mercedes-Frías Juan Daniel.

– Nievas Facundo Matías.

– Cobio Vanesa Lorena- Gallardo Rafael I.

– Rojas Lilia Reina.

– Attadio Sandra Carolina.

– Contreras Lorena Mabel.

– Roldan Rosa C-Paiz Carlos R.

– Nievas Noemi E-Flecha Kevin R.

– Galvan Gisela Anahi.

– Balbuena Marcelo Ricardo.

– Lurbet Rogelio Ricardo.

– Baron Monica Cecilia-Scotton Jorge A.

– Cruz Maria Lucrecia.

– Salazar Sergio Daniel.

– Soutrelle Cesar Omar.

– Moyano Hilda R-Villarruel Adelqui Acio.

– Azuaga Maria De La Paz-Trebucq Ignacio Jose.

– Perez Maria Cristina

– Montenegro Walter Orlando.