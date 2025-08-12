Clientes de seguros buscan reducir las coberturas
El productor Matías Alonso, dio detalles en diálogo con la unidad móvil de LU32, de cómo la población busca alternativas para bajar el costo de lo que erogan mes a mes. Recomendó buscar profundamente, porque las aseguradoras están atentas y arman ofertas de acuerdo a lo que se demanda.
De todas maneras, reconoció que la búsqueda del ahorro hace que quien tenía un todo riesgo, pase a un terceros y así, en lo que tiene que ver con el seguro automotor, que es obligatorio.
En algunos casos, mencionó, se da la baja completa.
MR