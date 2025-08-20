El acto se llevó a cabo en el salón municipal Rivadavia y contó con la presencia de todos los beneficiados, que recibirán entre el 70 y 100 % del dinero presupuestado y será transferido la próxima semana. Este subsidio es para materiales y tendrán plazo hasta el 14 de noviembre para rendir cuentas de lo gastado al Municipio.

En la presentación el Intendente dijo “Es una tarde de alegría y de festejo. En un contexto complejo estamos dando respuestas. La importancia de los clubes en este momento es muy importante para la comunidad.

Además, el mandatario comunal expresó “los clubes tienen lo más sagrado que son los pibes. Allí pueden transitar la vida con sus compañeros, sus profes. Para muchos son su segunda casa. Este programa viene a fortalecer cada club “. finalizó

Cabe destacar que son $ 200.000.000 repartidos entre las 33 instituciones que solicitaron el apoyo para el financiamiento de obras. Este dinero permitirá llevar adelante mejoras estructurales en sus sedes y de esa manera seguir brindando contención y actividades a sus respectivas comunidades.

JLR