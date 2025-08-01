Sebastián Araña, en diálogo con el móvil de LU32, dio detalles de la campaña y remarcó el objetivo solidario.

“La campaña consiste en la recolección de juguetes, obviamente siempre en buen estado. También, bueno, vamos a dar la merienda, chocolatada, leche también estaríamos necesitando o alguna cosa parecida. Ya hemos recibido bastante, pero bueno, siempre sigue haciendo falta”, afirmó y comentó: “algunos puntos en donde se pueden dejar las donaciones y después, llegado el momento, las trasladamos” a la Sociedad de Fomento de Villa Mailín.

“Tenemos un punto físico en el que sería Urquiza y Rendón, en la esquina. Y si no, bueno, tengo un par de teléfonos, uno sería el mío, Sebastián Araña, 635020 y Sabrina, 224978”, compartió.

La fecha de la Fiesta del Día del Niño “es el sábado 23, a las 14 horas, en la Sociedad de Fomento Villa Mailín. Y tienen tiempo, creo que hasta un día antes también, hasta el 22 inclusive seguimos recibiendo algunas donaciones”.

RF