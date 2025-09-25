Este domingo 28 de septiembre, integrantes de Rotaract San Vicente estarán instalados en el Parque Mitre para recibir ejemplares en buen estado que correspondan a la categoría infantil y juvenil.

Todos los libros reunidos serán entregados a la Biblioteca Popular “Del otro lado del árbol”, ubicada desde hace 12 años en el Parque Helios Eseverri (Rivadavia y Juan XXIII).

También pueden acercarse libros para donar a Canaveri 2717 y a Alsina 3199.