Colecta solidaria para el pabellón de diversidad

Victoria Altavista contó que el trabajo se realiza “en conjunto con la unidad 2, con el pabellón de diversidad que venimos visitando ya desde el año pasado. Este año decidimos hacer una colecta por todo lo sucedido que fue de público conocimiento. Las chicas practican mucho arte, tienen diferentes actividades adentro del pabellón y la realidad es que debemos acompañar todo eso y pensamos en esta colecta, no de forma individual, no sólo el espacio, sino también con “criar con alas”, la asamblea de la Marcha del Orgullo y Fénix Vóley, que los chicos practican el deporte, practican con las chicas allá y les encanta".

“Estamos juntando elementos de higiene, cosas de teatro que la gente por ahí tenga, retazos de tela, antes de tirarla se la llevo o me comunico con el número que aparece en el flyer. Todo lo que es maquillaje, esmalte, lo necesitan y aparte les encanta. Todo lo que tenga que ver con cosas para hacer manualidades, ropa, calzado. La idea es ir ingresando a medida que las donaciones vayan llegando” explicó la coordinadora.