Aseguró que desde que asumieron vienen trabajando con Mariano Moreno, en una institución que estaba “muy desorganizada”.

Puntualmente, explicó que el problema surge porque “la parte empleadora necesita resolver el trámite de entidad propietaria, ya que el establecimiento lleva sucesiones por fallecimiento, y las partes deben generar acuerdo sobre la visión y misión de la escuela”.

“Es incomprensible la falta de responsabilidad social de uno de los propietarios de la escuela que ponen vilo a toda la comunidad educativa”, consideró.

En relación a la posibilidad de cerrar las puertas del establecimiento, que surgió la semana pasada, sentenció que es “arbitraria”, y que “exponen que solamente él ve esto como un negocio, donde nosotros vemos un derecho”

Aclaró que desde SADOP y DIEGEP se brinda asistencia, y que “no es cierto que la institución no cuenta con subvenciones”, tal como se había expresado previamente.

Destacó que el 30 de octubre tuvieron una audiencia en el Ministerio de Trabajo, donde se llevó adelante una instancia de diálogo para monitorear la situación de la institución.

De esta manera, se espera que “los empleadores asuman el compromiso de entregar la documentación faltante y culminar el trámite de entidad propietaria”.

Confirmó que se garantiza la continuidad pedagógica y resguardar los puestos de trabajo.