Estos trabajos son coordinados desde la Dirección de Desarrollos y Proyectos de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos.

Según se indicó, cada uno de los refugios fue confeccionado con una estructura tubular metálica, con techo de chapa y cerramiento de chapa perforada en el sector posterior. Incluso, algunos llevan incorporado cesto de basura. Tienen un tamaño de 3,2 metros de largo, 1,25 metros de ancho y 2,6 metros de altura.

La adquisición e instalación de los mismos se realizó mediante un concurso de precios del que participaron numerosas firmas locales, con una inversión cercana a los 20.000.000 de pesos.

La ubicación de los mismos, vale destacar, se lleva adelante en un trabajo articulado con la Subsecretaría de Protección Ciudadana. Fue así que se determinó que sean instalados en los siguientes puntos: