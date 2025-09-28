Colonia Nievas celebra la primavera con feria de artesanos y música
La localidad recibe la estación con la Feria Primaveral de Corrales de Nievas, que tendrá lugar este domingo 28 de septiembre a partir de las 10:00 horas frente a la iglesia, con entrada libre y gratuita.
El evento cultural, recreativo y gastronómico, que permite difundir la producción local y ofrecer un espacio de encuentro al aire libre, contará con una gran presencia de artesanos y emprendedores que exhibirán sus productos, además de un completo patio de comidas para disfrutar.
El show musical estará a cargo del artista Santiago Baliño, que se presentará en el escenario principal.