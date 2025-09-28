Colonia Nievas celebra la primavera con feria de artesanos y música

El evento cultural, recreativo y gastronómico, que permite difundir la producción local y ofrecer un espacio de encuentro al aire libre, contará con una gran presencia de artesanos y emprendedores que exhibirán sus productos, además de un completo patio de comidas para disfrutar.

El show musical estará a cargo del artista Santiago Baliño, que se presentará en el escenario principal.