En ese sentido, desde la apertura y puesta en valor nuevamente del Polo Educativo y Recreativo La Máxima, se buscó que los ejes ambientales en la currícula de educación tenga un correlato en la práctica y en talleres. Tal es así, que los trabajos que desarrollan los alumnos en las instituciones educativas se profundizan y se trabajan con las problemáticas que los estudiantes detectan en su barrio, en su localidad, en la ciudad de Olavarría y proyectan alternativas, en el marco de una perspectiva integral de la educación ambiental.

Por tal motivo, en la Semana de la Conciencia Ambiental, se llevó a cabo un muestreo de las instituciones educativas, con una articulación con el Museo de Ciencias “Rita Toniutti”, con una actividad que fueron las bombas de semillas.

Una iniciativa que propuso el Museo de Ciencias y el Bioparque La Máxima, para los estudiantes que tienen que ver con la conservación, con el cuidado de los animales, el mascotismo, qué animales pueden ser mascotas, cuáles no y también con una propuesta que se denomina biodetectives.

En el encuentro realizado hoy, la Jefa Regional de Gestión Privada, Romina Altafini destacó “la verdad que es una experiencia maravillosa, ayer lo hicimos con el nivel inicial y nos acompañaron muchas familias, alrededor de 250 estudiantes de nivel inicial de ambas gestiones y hoy más de 350 estudiantes tanto de gestión estatal como de gestión privada”.

La Semana de la Conciencia Ambiental continuará el jueves, con otra propuesta que está articulada con el Municipio y el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. Será una capacitación para docentes en el club Pueblo Nuevo, con un eje temático en la reflexión de la soberanía alimentaria.

Las actividades concluirán el día viernes con una propuesta para el nivel secundario, que involucrará un muestreo y una capacitación para los alumnos.