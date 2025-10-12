Los Juegos Bonaerenses reúnen a más de 30.000 finalistas de toda la provincia y tendrán una delegación olavarriense cercana a las cuatrocientas personas, entre participantes, profesores y personal logístico del municipio.

Los participantes de la ciudad están convocados desde las 05:00 hs., con punto de partida en la plaza central, teniendo una parada en Tandil y llegada al mediodía a Mar del Plata. Se alojarán en cuatro hoteles céntricos (Delfín, Belián, Mar Azul y Urca).

El acto inaugural se desarrollará a partir de las 14:00 en Las Toscas y será encabezado por el gobernador Axel Kicillof; además, habrá presencia de deportistas bonaerenses que se destacaron en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) y un importante show musical.

El retorno se dará, de acuerdo con los resultados, los días viernes 17 y sábado 18 de octubre, siempre con horario de salida desde "La Feliz" a partir de las 8:30 horas.