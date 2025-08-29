Desde hace más de 50 años, Deterxil ofrece toda una gama de productos vinculados a la limpieza, perfumería, mantenimiento de piletas y artículos variados para el día a día del hogar.

Jorgelina Zanga, quien está al frente de la empresa desde hace varios años, habló con el móvil de LU32 y brindó detalles de cómo lograr recuperar el agua de la pileta del verano pasado y cómo mantenerla limpia durante la temporada estival.

“Tengo muchos clientes, que le seguían poniendo cloro, no de la forma habitual, diaria, sino que le ponían, cuando estábamos en pleno invierno, se le ponía cloro día por medio, después cada tres días, o le ponía alguna bolita con pastillas de cloro. Pero hay mucha gente que no hace eso”, explicó sobre el cuidado del agua y señaló que otras personas la dejan “que se pudra, que se ponga verde”.

Jorgelina explicó que el agua se puede recuperar. “No es necesario tirarla. Poniéndole ácido muriático o reductor de PH, según la cantidad de agua que tenga la pileta, y después ponerle una bomba de cloro, la podemos recuperar. Pasándole previamente el barrefondo y todo eso. Pero el agua se puede salvar”.

Luego, comentó que es en esta época del año cuando los clientes se acercan al local de Pelegrino, casi Moreno, “porque la quieren tener impecable ya para la temporada que viene”.

Cuando llegan los días de calor, y la pileta tiene más uso, es conveniente “ponerle cloro. Vienen diferentes tipos de cloro, cloro líquido, que es el que más se usa, cloro de dilución lenta, cloro de dilución rápida, pastillas, y también hay unos kits de bollas que vos dejás esa olla y no tenés que hacerle nada más que pasar el barrefondo”.