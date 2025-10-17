La “Fazenda da Esperança” es una red de comunidades terapéuticas que trabaja en la rehabilitación de personas con adicciones y problemáticas relacionadas. Sus cimientos son el trabajo, la vida en comunidad y la espiritualidad basada en el Evangelio.

Varios integrantes de la comunidad de Carhué visitan Olavarría en búsqueda de conectar con los grupos locales que funcionan lunes y miércoles en la Iglesia San Francisco de Asís. Alejandro explicó que “parte de nuestro carisma es el franciscanismo. Entonces, Fray Jorge nos invitó a poder compartir, básicamente con la familia. Para que también Olavarría tengan la oportunidad de conocer dónde pueden recuperar sus jóvenes la vida”.

Los participantes ingresan voluntariamente a un programa que dura aproximadamente un año y que se centra en la recuperación a través del trabajo como fuente de autoestima y sustento económico. El proceso busca la reconstrucción de la persona ("hombre nuevo") y la reconciliación familiar.