En la tarde de este jueves se celebró el acto por el 75° Aniversario de la EP N°39 “Granaderos de San Martín” en la localidad de Durañona.

Con la presencia de autoridades educativas y la presencia de personalidades destacadas de la localidad y con gran representación en la institución, se celebró un nuevo aniversario de esta escuela tan representativa.

Ariel Rodríguez, presidente del Consejo Escolar estuvo presente junto al Jefe Distrital de Educación, Julio Benitez quien tomó la palabra y dió palabras alusivas a la fecha.