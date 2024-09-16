Según se expresó, por la noche y la madrugada circulan por esta traza una gran cantidad de camiones y automóviles que se ven perjudicados por la falta de luz. Por otra parte, el césped de las banquinas y el divisor central dejó de recibir el mantenimiento correspondiente.

Cabe recordar, que por tratarse de una ruta nacional, los trabajos de mantenimiento deben ser realizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y Corredores Viales, ambos organismos dependientes del gobierno nacional.

"Durante la noche hay una casi nula iluminación en varios tramos del acceso y claramente es un peligro”, aseguró el concejal Federico Aguilera y agregó: “Aprovechando que el ex intendente, Ezequiel Galli, es gerente en Corredores Viales le pedimos que nos ayude a solucionar esta problemática”.

En la última sesión, el HCD aprobó un proyecto de comunicación impulsado por UxP manifestando preocupación por esta situación y solicitando a ambos organismos nacionales que realice “de manera urgente las tareas necesarias para dotar de iluminación todo el tramo de ingreso a la ciudad de Olavarría por Ruta 226 desde el cruce con Ruta Provincial 51 hasta acceso por el puente de la Avenida Emilliozi”.

“La falta de mantenimiento en el acceso más utilizado de la ciudad incrementa el riesgo de posibles siniestros viales y pone en riesgo la vida de las miles de personas que transitan por esta traza a diario”, concluyeron.