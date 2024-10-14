Concejales se reunirán con el Sindicato de Trabajadores Municipales
Fueron convocados luego de una invitación por parte de la Comisión Directiva del gremio, para analizar ‘la compleja situación salarial’ y diferentes preocupaciones que mantienen. El encuentro será este martes a las 17 hs, en la sala de reuniones del Concejo Deliberante.
La convocatoria había sido elevada el pasado jueves, y tuvo respuesta este lunes a través del presidente del HCD Guillermo Santellán. El objetivo es “analizar la compleja situación salarial que sufren los trabajadores y trabajadoras municipales, la evolución de la masa salarial municipal y el desarrollo de propuestas para el equilibrio presupuestario futuro”.