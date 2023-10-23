Concejo Deliberante sin quórum ni mayoría
A partir del 10 de diciembre, habrá una nueva conformación del Cuerpo Deliberativo en Olavarría. Por lo que se observa, se necesitará mucho diálogo hasta para poder llevar adelante una sesión. El bloque del actual oficialismo, Juntos, es el que resultó menos favorecido en la contienda, mientras que la actual oposición, Unión por la Patria, resultó algo beneficiada y, la fuerza de mayor crecimiento en bancas es Ahora Olavarría.
En el Concejo, se presume, quedarán la misma cantidad de bloques que hay actualmente, cinco: Juntos, UCR-Juntos, Unión por la Patria, Foro Olavarría y Ahora Olavarría.
Siempre pensando en un funcionamiento en interbloques como el actual, Juntos y UCR Juntos quedarán con ocho bancas; Unión por la Patria y Foro Olavarría también con ocho bancas y Ahora Olavarría tendrá cuatro.
Resultaron electos por Unión por la Patria: Federico Luis Aguilera, María Liliana Schwindt, Guillermo Mauricio Santellán y María Belén Abraham; por Ahora Olavarría asumirán Guillermo Ernesto Lascano, María Adela Casamayor y Marcelo Petehs; por Juntos fueron electos Hilario Galli, María Guillermina Amespil y Francisco Fermín González, pero este último asumirá por UCR-Juntos.
Es probable que al 10 de diciembre, termine su licencia en la banca la Dra. María José González, actualmente a cargo de Casa de Tierras y se reintegre a la banca que actualmente ocupa Belén Vergel por la UCR-Juntos.
Para sesionar, el Concejo necesita once ediles en sus bancas, que es la mitad más uno del Cuerpo, ningún bloque va a poder tenerlo si no realiza acuerdos con otros.
Esta situación puede ser que ayude a la obtención de consensos al momento de aprobar los proyectos, o puede resultar en un parate de orden deliberativo en caso que el diálogo entre los ediles no fuese fructífero.