La escritora y periodista Florencia Canale será la primera visita, que se concretará el jueves 9 desde las 19:00, en el Centro Cultural Municipal San José, donde llevará a cabo la presentación de su libro La Cruzada, publicado a inicios del corriente año.

El viernes 10 se dará el arribo de la actriz y cantante Cecilia Rosetto, quien encabezará una charla titulada “Osvaldo Bayer, nuestro amigo”. Se llevará a cabo a partir de las 20:00, también en el espacio municipal ubicado en Riobamba 2949.

El actor y escritor Gonzalo Heredia presentará su novela “Extranjera” el sábado 11, desde las 20:00.

El domingo, por último en materia de visitas, será el turno de Martín Rechimuzzi, quien liderará una charla titulada “Experimento, futuro y locura”, que también, desde las 20:00, se concretará en el Centro Cultural Municipal San José.

Asimismo, desde la Subsecretaría de Cultura se realizó una convocatoria a escritores y escritoras locales y regionales para que sean parte del evento. Es por ello que la propuesta contará también con numerosos exponentes de la cultura local y regional.

Además, durante las cuatro jornadas se contará con el sector destinado a las librerías locales, editoriales, el espacio destinado a las facultades de Sociales, Salud e Ingeniería y la editorial UNICEN.

Al igual que el año pasado, también se podrán encontrar stands de cómics, manga, animé, productos de películas y series, fanzines, exhibición de ilustraciones, vestimentas y otros artículos de tus personajes favoritos. A la par, también se brindarán juegos y actividades recreativas para niños y niñas, de manera continua, tanto en el patio como en las distintas salas del Centro Cultural Municipal San José.

La 29.ª Feria Libros en Olavarría y el 4.º Festival del Libro abrirán sus puertas: jueves de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 20:00, viernes de 9:00 a 12:00 y de 15:00 a 21:00, mientras que el sábado y domingo el horario será de 15:00 a 21:00.