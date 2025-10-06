Confirman los autores nacionales que llegarán para la Feria del Libro
El municipio dio a conocer la grilla de la vigésima novena edición de la Feria y cuarto Festival del Libro, organizado en conjunto con el Instituto Cultural del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Habrá, entre otras, cuatro importantes presentaciones, que se darán durante cada uno de los días en los que se prolongará la propuesta.
La escritora y periodista Florencia Canale será la primera visita, que se concretará el jueves 9 desde las 19:00, en el Centro Cultural Municipal San José, donde llevará a cabo la presentación de su libro La Cruzada, publicado a inicios del corriente año.
El viernes 10 se dará el arribo de la actriz y cantante Cecilia Rosetto, quien encabezará una charla titulada “Osvaldo Bayer, nuestro amigo”. Se llevará a cabo a partir de las 20:00, también en el espacio municipal ubicado en Riobamba 2949.
El actor y escritor Gonzalo Heredia presentará su novela “Extranjera” el sábado 11, desde las 20:00.
El domingo, por último en materia de visitas, será el turno de Martín Rechimuzzi, quien liderará una charla titulada “Experimento, futuro y locura”, que también, desde las 20:00, se concretará en el Centro Cultural Municipal San José.
Asimismo, desde la Subsecretaría de Cultura se realizó una convocatoria a escritores y escritoras locales y regionales para que sean parte del evento. Es por ello que la propuesta contará también con numerosos exponentes de la cultura local y regional.
Además, durante las cuatro jornadas se contará con el sector destinado a las librerías locales, editoriales, el espacio destinado a las facultades de Sociales, Salud e Ingeniería y la editorial UNICEN.
Al igual que el año pasado, también se podrán encontrar stands de cómics, manga, animé, productos de películas y series, fanzines, exhibición de ilustraciones, vestimentas y otros artículos de tus personajes favoritos. A la par, también se brindarán juegos y actividades recreativas para niños y niñas, de manera continua, tanto en el patio como en las distintas salas del Centro Cultural Municipal San José.
La 29.ª Feria Libros en Olavarría y el 4.º Festival del Libro abrirán sus puertas: jueves de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 20:00, viernes de 9:00 a 12:00 y de 15:00 a 21:00, mientras que el sábado y domingo el horario será de 15:00 a 21:00.