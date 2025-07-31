"Con respecto a los meses anteriores, lo que está pasando últimamente es medio cíclico. Por ahí hay días que hay mucho más movimiento que otros. Pero sí se está acelerando un poquito el tema de la construcción, sí", expresó Miguel Liberatti a la Unidad Móvil de LU32.

"El clima para nosotros a nivel reparto es una complicación. En este momento las obras están siendo por fuera del casco urbano, entonces al no haber acceso fácil a las obras nuevas, acceder a llevar el material a la gente es medio complicado", indicó Liberatti.

Al ser consultado por la Unidad Móvil respecto a los precios de los productos que ofrecen, el representante de IMACO Materiales de Construcción señaló que:

"En cuanto al tema de los precios, los últimos meses han estado estancados, no ha habido mucho aumento. Por ahí se maneja en los primeros días del mes cierto aumento, pero es muy bajo el porcentaje de ese aumento", dijo.

"Diría que hace cerca de 6 meses que no que movemos los precios, que están medio estancados", concluyó Liberatti.

Por último, expresó que "la preocupación es la falta de obras nuevas".

"No vemos obras nuevas, estamos teniendo finalizaciones de obras anteriores que ya estaban en proceso. Entonces lo que preocupa un poco es que de acá en adelante no haya obras nuevas. Eso es lo que por ahí está complicando un poco", concluyó Miguel Liberatti, referente de IMACO.

