La ciudad de Olavarría, desde hace varios turnos electorales, está dividida en seis circuitos: 711, 711A, 711B, 711C, 711D y 711E.

Uno de los objetivos que tienen los mismos, es que los ciudadanos que tengan dirección dentro de cada uno de ellos, voten en establecimientos que están en ese radio, entre otros temas, por la cercanía a los lugares de votación.

En las últimas horas, trascendió que el Juzgado Federal con competencia electoral de la Provincia, el 1 de La Plata, avanzó en una actualización del padrón -como se hace en cada elección- pero aplicando “inteligencia artificial” para “que todas las personas puedan votar más cerca” de dónde cada uno tiene el domicilio declarado.

Tanto Carlos Bianco, Ministro de Gobierno de la Provincia, como Verónica Magario, vicegobernadora y candidata en la tercera sección, se expresaron conocida la determinación del juez federal Ramos Padilla.

Bianco declaró que la actualización se hace en cada proceso electoral, pero Magario sugirió que los cambios pudieron tener motivaciones políticas. “¿Dónde se profundizó ese cambio? En la Tercera Sección Electoral”.

Más allá de los dichos, continúa abierta la posibilidad de consultar vía internet, en la página web www.padron.gba.gob.ar.

Por el lado de locales partidarios en Olavarría, tanto la UCR en calle 25 de Mayo 2758 y el Foro Olavarría, en Belgrano 3222, tienen sus puertas abiertas al público en general, que necesite chequear el lugar de votación.

MR