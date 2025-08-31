El registro de agua caída entre la noche del sábado y la tarde del domingo asciende a 13 milímetros, según lo publicado por la Estación Meteorológica Olavarría. Cerca de las 14:00 del domingo sopló la ráfaga de viento más intensa, de 65 km/h.

El pronóstico para las próximas horas indica que el lunes habría lluvias fuertes en la madrugada y de menor intensidad hacia la mañana y la tarde. La temperatura mínima prevista es de 8 °C y la máxima, de 15 °C.

Las condiciones del tiempo tenderán a estabilizarse hacia el martes, cuando refrescará, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre 5 °C y 18 °C.