Cáncer de mama
Continúa la Campaña “Octubre Rosa” 2025
El Municipio informa el calendario actualizado de actividades.
La campaña comprende un variado cronograma de propuestas, entre las cuales se destaca la actualización anual de los controles médicos y demás actividades de sensibilización sobre la temática.
Cronograma de actividades
13/10 al 17/10, 8 a 12 y 13 a 16 horas | sede LALCEC
Campaña gratuita de prevención del cáncer de mama, controles mamarios y ginecológicos (solicitar turno previo al 428280)
Organiza: LALCEC