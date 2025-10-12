La campaña comprende un variado cronograma de propuestas, entre las cuales se destaca la actualización anual de los controles médicos y demás actividades de sensibilización sobre la temática.

Cronograma de actividades

13/10 al 17/10, 8 a 12 y 13 a 16 horas | sede LALCEC
Campaña gratuita de prevención del cáncer de mama, controles mamarios y ginecológicos (solicitar turno previo al 428280)
Organiza: LALCEC