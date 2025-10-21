Continúa la campaña anual de vacunación antirrábica

La actividad busca promover la vacunación contra la rabia en animales, ya que es la principal medida de prevención para esta enfermedad, y también sensibilizar sobre el cuidado responsable de animales de compañía.

Cronograma de los próximos días:

Miércoles 22: Villa Mailín, Balcarce y Mendoza (en el marco del Programa Municipal Barrio por Barrio).

Jueves 23: Sierras Bayas, Plaza 17 de Octubre (Av. Roca y Colombo). De 09:00 a 12:00 horas.

Viernes 24: Hinojo, Plaza San Martín (De Pierris y Basterrica). De 09:00 a 12:00 horas.

Sábado 25: Mariano Moreno, Plaza España (25 de Mayo y Dámaso Arce). De 09:00 a 12:30 horas.

Cabe destacar que, en caso de lluvia, se reprogramará el puesto.

La rabia es una enfermedad producida por un virus que afecta el sistema nervioso central de los mamíferos, incluidas las personas. No tiene cura y el tratamiento solo es eficaz si se aplica antes del inicio de los síntomas. Por eso es fundamental prevenirla.

El virus está presente en la saliva de los animales infectados, principalmente perros y gatos, pero también puede estar en algunos mamíferos silvestres, como murciélagos. Se transmite por medio de mordeduras, arañazos y/o al lamer zonas lesionadas del cuerpo o mucosas de otros animales o personas. La principal medida de prevención es realizar la consulta temprana ante un accidente de mordedura con un animal.

La vacuna en pequeños animales debe aplicarse por primera vez a los tres meses de edad y luego realizar refuerzos de forma anual.

“La vacunación masiva de perros y gatos es la principal herramienta para eliminar la rabia. Trabajemos juntos por la equidad en salud y apoyemos la vacunación canina y felina para asegurar un futuro saludable y libre de enfermedades zoonóticas”, expresan desde el área.

Requisitos:

La vacuna se aplica de forma gratuita a todos los gatos y perros mayores de tres (3) meses. NO se vacuna a hembras preñadas o en lactancia ni a animales que presenten síntomas de enfermedad.

Es importante recordar que todos los perros deben concurrir de forma obligatoria a los puestos de vacunación con correa, collar y el agregado de bozal para aquellas razas y sus cruzas de los denominados perros potencialmente peligrosos. En cuanto a los felinos, deben concurrir en transportadoras, mochilas o bolsos, no sueltos ni en cajas, a fin de prevenir posibles escapes.