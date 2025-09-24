La campaña se enmarca en el programa “Querer es cuidar”, y está destinada a perros y gatos mayores a tres meses.

La actividad busca promover la vacunación contra la rabia en animales, debido a que es la principal medida de prevención para esta enfermedad, y también sensibilizar sobre el cuidado responsable de animales de compañía.

A continuación se informa el cronograma de los próximos días:

26/09/2025 Facundo Quiroga II, C.I.C (Houssey al 400), 10 a 12:30 horas.

27/09/2025, San Vicente, Plaza Manuel Belgrano (Azopardo y Moreno) 9:30 a 13 horas.

30/09/2025 Centro, Plaza Álvaro Barros (Bolívar y España), 9 a 12:30 horas.

Cabe destacar que, en caso de lluvia se reprogramará el puesto.

Requisitos

La vacuna se aplica de forma gratuita a todos los gatos y perros mayores de tres (3) meses

NO se vacuna a hembras preñadas o en lactancia o animales que presenten síntomas de enfermedad.

Es importante recordar que todos los perros deben concurrir de forma obligatoria a los puestos de vacunación, con correa, collar y el agregado de bozal para aquellas razas y sus cruzas de los denominados perros potencialmente peligrosos.

En cuanto a los felinos deben concurrir en transportadoras, mochilas-bolsos, no sueltos ni en cajas, a fin de prevenir posibles escapes.

Sobre la rabia

La rabia es una enfermedad producida por un virus que afecta al sistema nervioso central de los mamíferos, incluidas las personas. No tiene cura y el tratamiento sólo es eficaz si se aplica antes del inicio de los síntomas. Por eso, es fundamental prevenirla.

El virus está presente en la saliva de los animales infectados, principalmente perros y gatos, pero también pueden ser algunos mamíferos silvestres, como murciélagos. Se transmite por medio de mordeduras, arañazos y/o al lamer zonas lesionadas del cuerpo o mucosas de otros animales o personas. La principal medida de prevención es realizar la consulta temprana ante un accidente de mordedura con un animal.

La vacuna en pequeños animales debe aplicarse por primera vez a los tres meses de edad, y luego realizar refuerzos de forma anual.

“La vacunación masiva de perros y gatos, es la principal herramienta para eliminar la rabia. Trabajemos juntos por la equidad en salud y apoyemos la vacunación canina y felina para asegurar un futuro saludable y libre de enfermedades zoonóticas”, expresan desde el área.