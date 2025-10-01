El playón de Hinojo se ubica específicamente en el Parque Mitre, en la zona lindera al edificio del Museo Municipal de Hinojo y al sector de juegos infantiles, en inmediaciones de la Biblioteca Popular “Sarmiento”.

Allí, el Municipio, a través de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos —que tiene a su cargo la supervisión de la obra— proyecta además la realización de canchas de fútbol y básquet.

Actualmente se llevan adelante las tareas de hormigonado del playón, que tiene una dimensión de 19 x 32 metros. Estos trabajos se encuentran a cargo de la empresa Vilmey Arg S.A.S., que resultó adjudicataria de la licitación por $37.206.000.