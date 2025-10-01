Hinojo
Continúa la construcción del playón deportivo
Se trata de la obra que se realiza en la zona lindera al edificio del Museo Municipal de la localidad. Actualmente se llevan adelante las tareas de hormigonado del playón, que tiene una dimensión de 19 x 32 metros, y se proyecta la concreción de canchas de fútbol y básquet.
El playón de Hinojo se ubica específicamente en el Parque Mitre, en la zona lindera al edificio del Museo Municipal de Hinojo y al sector de juegos infantiles, en inmediaciones de la Biblioteca Popular “Sarmiento”.
Allí, el Municipio, a través de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos —que tiene a su cargo la supervisión de la obra— proyecta además la realización de canchas de fútbol y básquet.
Actualmente se llevan adelante las tareas de hormigonado del playón, que tiene una dimensión de 19 x 32 metros. Estos trabajos se encuentran a cargo de la empresa Vilmey Arg S.A.S., que resultó adjudicataria de la licitación por $37.206.000.