Podrán participar entidades de bien público que estén debidamente acreditadas: clubes de madres y asociaciones cooperadoras, sociedades de fomento, juntas vecinales, agrupaciones tradicionalistas, etc.

La inscripción está abierta hasta el 24 de octubre inclusive, de lunes a viernes de 8 a 13 horas, en la Dirección de Relaciones con la Comunidad, ubicada en el Palacio San Martín (Rivadavia 2801), planta baja.

Los interesados deberán acercar una nota de la institución a la que pertenecen en la que conste la solicitud para participar del evento y los datos de contacto del referente (número de teléfono y dirección de correo electrónico), así como también la documentación que avale a la institución. Se informa, además, que los cupos serán limitados.