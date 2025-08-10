Deberán concurrir en los siguientes días y horarios: Los días lunes 11 al sábado 16 de agosto desde las 10:00 hs. a las 12:00 hs., los días lunes 18 al viernes 22 de agosto desde las 16:00 hs. a las 18:00 hs., el sábado 23 de agosto desde las 10:00 hs. a las 12:00 hs., y el lunes 25 de agosto desde las 10:00 hs. a las 12:00 hs.

Conforme lo dictaminado por el Departamento de Inspecciones de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas el empadronamiento indicado será en sentido amplio, a todos aquellos que lo requieran.La comisión normalizadora fijó el valor de la cuota social, debiendo ser abonada al momento del empadronamiento, por la suma ($ 2.000,00.-) PESOS DOS MIL, emitiendo la entidad el correspondiente recibo; todo ello con motivo de conformar nuevo registro de socios y posterior padrón que sirva de sustento a la asamblea de asociados que próximamente será convocada para tratar la regularización de la institución y designar nuevas autoridades.

JLR