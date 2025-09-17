“El Molino Viejo nos vuelve a convocar. No para un recuerdo, ni para activar la memoria de lo que fue y el sueño de lo que podría haber sido”, explicaron desde la organización, y afirmaron que el objetivo es “caminar juntos, tomarnos unos mates y reforzar nuestra identidad comunitaria”.

La invitación incluye el pedido de concurrir con agua y repelente.