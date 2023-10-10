“Otorgarle la libertad es cometer nuevamente el error de la justicia Neuquina, que posibilitó que volviera a violar y matar. ¿Qué está en juego con esta petición?: Que personas como Sallago (asesinos seriales reincidentes) obtengan el beneficio de la Libertad condicional, pone en riesgo la vida de cualquier niño/a qué encuentre en cualquier ciudad o provincia de la Argentina”, expresa el comunicado de la convocatoria.

“El momento de realizar un cambio en las leyes de libertad asistida y condicional es ahora, ampliando el articulado e integrando la excepción de que violadores y asesinos de niños no puedan acceder a este beneficio hasta la totalidad de la pena, por la cual fueron condenados”, agregaron.