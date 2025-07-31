Convocan a una nueva movilización por Gonzalo Tamame
Los familiares y amigos del joven fallecido en la Comisaria Primera mientras estaba aprehendido, convocan a una nueva marcha en pedido de justicia. Será el martes 5 de agosto desde las 17:30 frente a la Municipalidad.
Con énfasis en el pedido de Justicia por Gonzalo, realizarán una nueva concentración "de forma pacífica y organizada", según comunicaron.
Solicitan el acompañamiento de la comunidad y de organizaciones que se pronuncien y movilicen junto a ellos pidiendo justicia. De iugal manera, anunciaron que requieren de sonido para la movilización y organizar su propia seguridad. Es por esto que realizarán una reunión previa a la jornada del martes.