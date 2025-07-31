Con énfasis en el pedido de Justicia por Gonzalo, realizarán una nueva concentración "de forma pacífica y organizada", según comunicaron. 

Solicitan el acompañamiento de la comunidad y de organizaciones que se pronuncien y movilicen  junto a ellos pidiendo justicia. De iugal manera, anunciaron que requieren de sonido para la movilización y organizar su propia seguridad. Es por esto que realizarán una reunión previa a la jornada del martes. 