Desde la Municipalidad de Olavarría se dio a conocer que, del 9 al 12 de octubre, en el Centro Cultural San José, se desarrollará la 29.ª edición de la Feria del Libro y la 4.ª edición del Festival del Libro.

Dentro de las actividades planificadas se encuentra la presentación de escritores locales, regionales y nacionales, que buscan la posibilidad de dar a conocer sus obras.

En ese sentido, se convoca a los escritores locales que deseen participar a inscribirse a través del siguiente formulario. La convocatoria está abierta hasta el viernes 12 de septiembre, inclusive.

Se informa que el cupo de escritores seleccionados será limitado, dada la programación prevista.

Una vez finalizado el período de inscripción, los organizadores se comunicarán con cada solicitante para informar si los autores quedan confirmados dentro de la programación 2025 y, en tal caso, cuál será el día, el horario y la sala de presentación, así como otras especificaciones que resulten necesarias. A la vez, los organizadores se reservan el derecho a proponer a los solicitantes la presentación conjunta y/o colectiva de obras o autores afines en el ámbito de una misma mesa.