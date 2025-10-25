Podrán inscribirse de manera personal y presencial en la oficina de Desarrollo Económico, ubicada en Moreno 2765, de 8 a 14 horas.

En el caso de artesanos fiscalizados deberán presentar el correspondiente carnet, mientras que emprendedores, productores y pochlocleros deberán presentar las habilitaciones de REPUPA, PUPAA, sala de elaboración y puesto fijo.

Asimismo, se informa que la participación en el evento estará sujeta a la presentación de la documentación correspondiente.