Festejo
Convocatoria para la Fiesta Aniversario de Olavarría
La fiesta se desarrollará el lunes 24 de noviembre y habrá puestos de comida y paseo de artesanos, entre otras actividades. Desde el Municipio lanzaron la convocatoria a artesanos fiscalizados locales, emprendedores, productores y dueños de foodtrucks. La inscripción se desarrollará desde el lunes 27 de octubre y hasta el viernes 14 de noviembre, inclusive.
Podrán inscribirse de manera personal y presencial en la oficina de Desarrollo Económico, ubicada en Moreno 2765, de 8 a 14 horas.
En el caso de artesanos fiscalizados deberán presentar el correspondiente carnet, mientras que emprendedores, productores y pochlocleros deberán presentar las habilitaciones de REPUPA, PUPAA, sala de elaboración y puesto fijo.
Asimismo, se informa que la participación en el evento estará sujeta a la presentación de la documentación correspondiente.