Día del Trabajador Sanitarista
Coopelectric: habrá asueto para los trabajadores sanitaristas
Desde la cooperativa eléctrica informan que, con motivo de conmemorar este día, el viernes 5 de septiembre será jornada no laborable para los empleados de Coopelectric que se desempeñan en el Servicio de Obras Sanitarias
La oficina técnica, ubicada en Av. del Valle y Av. Pellegrini, permanecerá cerrada. No obstante, funcionarán las guardias del sector operativo; por ello, para efectuar reclamos, los usuarios podrán comunicarse al Tel. 411.222/12, vía WhatsApp al 15-230707 o enviando SMS al 15-680.000.
Cabe mencionar que la sede administrativa, ubicada en Belgrano nº 2850, funcionará con normalidad para realizar trámites tanto de Obras Sanitarias como de Electricidad.