La oficina técnica, ubicada en Av. del Valle y Av. Pellegrini, permanecerá cerrada. No obstante, funcionarán las guardias del sector operativo; por ello, para efectuar reclamos, los usuarios podrán comunicarse al Tel. 411.222/12, vía WhatsApp al 15-230707 o enviando SMS al 15-680.000.

Cabe mencionar que la sede administrativa, ubicada en Belgrano nº 2850, funcionará con normalidad para realizar trámites tanto de Obras Sanitarias como de Electricidad.