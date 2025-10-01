Estuvieron presentes los integrantes del Consejo de Administración de Coopelectric, representantes de los sindicatos Luz y Fuerza de Olavarría, APJAE, SOSBA, personal jerárquico, empleados, jubilados y familiares.

En los principios y valores del movimiento cooperativo creyeron los vecinos de Olavarría que el 30 de septiembre de 1928 fundaron Coopelectric. A 97 años de aquel hecho histórico para la ciudad, también se rindió homenaje a los pioneros fundadores y se reivindicó su legado cooperativo.

En tanto, el presidente del Consejo de Administración, Alberto Miotti, expresó: “Después de un año de difícil gestión, tenemos que agradecer el esfuerzo del personal, desde el recién ingresado hasta el que se está jubilando. Esta es una gran familia y es algo que en este contexto deseo exponer y valorizar”, y a continuación añadió: “La cooperativa no es nada sin sus asociados, pero tampoco sin sus operarios, su gente, sus empleados. Un empleo digno, un trabajo solidario, esto es la cooperativa. Por eso que hoy podamos distinguir a nuestra gente es algo que nos enorgullece”.

Durante el acto se entregaron reconocimientos a los empleados que cumplieron 25 años de servicio. Ellos son: Claudia Rigo, del Centro de Estudios Universitarios; Jorge Stirnemann, de Atención al Usuario; Ricardo Óscar López, de Alumbrado Público; Ricardo Adolfo Zaldua, de Atención al Usuario; Juan José Santillán, de Asistencia Técnica; Pablo Manuel Zeballos, de Obras Sanitarias; Raúl Andrés Ferreira, de Obras Sanitarias; e Iván Ignacio Barón, del Centro Operativo de Distribución.

Al mismo tiempo, se entregaron distinciones a los jubilados del último ejercicio: Rolando Rafael Fernández, de Facturación; Hugo Daniel Goroso, de Obras Sanitarias; Daniel Óscar Figueroa, de Recursos Humanos; Alberto Bernabé Sánchez, de Atención al Usuario; Marcelo Edgardo Diez, de la Delegación de Obras Sanitarias en Sierras Bayas; y Julio César Suárez, de Subestaciones.

Finalmente, se reconoció a los empleados Juan Block y Guadalupe Sarra por haber culminado sus estudios.

Por otro lado, este martes se llevó a cabo el sorteo para los adheridos a la factura digital de los servicios eléctrico y sanitario.

El mismo se realizó de manera digital en el área de Sistemas de la cooperativa y contó con la presencia del presidente del Consejo de Administración, Alberto Miotti, y la certificación del escribano público Bernardo Ressia.

El resultado del sorteo arrojó como ganadores:

Entre los adheridos hasta el 24/08/25: Socio 50004 - Sra. Marcela Andrea Consalvo.

Entre los adheridos a partir del 25/08/25 (fecha en que se inició esta nueva campaña de adhesión): Socio 77689 - Sr. Carlos Alberto Larín.

Los premios consisten en órdenes de compra por $150.000 a utilizar en cualquiera de las sucursales de la Cooperativa Obrera, las cuales serán entregadas por el Consejo de Administración la semana próxima.

“Esperamos que los asociados continúen adhiriéndose. Optar por la factura digital es práctico, seguro, sencillo y, principalmente, contribuye al cuidado del medio ambiente”, destacaron desde Coopelectric.

Los asociados pueden registrarse en la Oficina Virtual de Coopelectric (www.coopelectric.com.ar) y desde allí seleccionar el submenú “Suministro” para adherir cada uno de ellos a la factura digital. De esta manera, dejarán de recibir en su domicilio postal la factura en formato papel.

Para quienes ya están registrados en la Oficina Virtual, es más sencillo aún. Sólo deben ingresar a la Oficina Virtual con su usuario y contraseña, y desde el submenú “Suministros” hacer clic para realizar la adhesión.

El próximo sorteo tendrá lugar a fines del mes de octubre.