Suplantación de identidad
Coopelectric alerta por llamadas fraudulentas
Ante la reiterada consulta de asociados que recibieron un supuesto llamado para ser informados sobre un corte programado de energía por tareas de mantenimiento en el que se les solicitaba un código de verificación a través de WhatsApp; la cooperativa informa que se trataría de un intento de estafa.
Desde la cooperativa explicaron que no se solicita telefónicamente ni por mensaje de texto o correo electrónico ningún tipo de código, ni tampoco datos personales o financieros como números de tarjetas de débito o crédito.
Por cualquier consulta, los usuarios pueden comunicarse de lunes a viernes de 7:30 a 14:30 h al Centro de Atención Telefónica 411.666/999.