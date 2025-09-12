Desde la cooperativa explicaron que no se solicita telefónicamente ni por mensaje de texto o correo electrónico ningún tipo de código, ni tampoco datos personales o financieros como números de tarjetas de débito o crédito.

Por cualquier consulta, los usuarios pueden comunicarse de lunes a viernes de 7:30 a 14:30 h al Centro de Atención Telefónica 411.666/999.