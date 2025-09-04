Coopelectric anunció un corte de luz

Durante la mañana del primer viernes de septiembre, Coopelectric anunció un corte de servicio de luz por tareas de mantenimiento.

Entre las 8 y las 12hs, las áreas afectadas serán:

Sector 1: Vías FF.CC - C. Suárez - C. Muñoz - Av. Del Valle

Sector 2: Vías FF.CC - San Martín - Av. Pellegrini - C. Suárez

Sector 3: Vías FF.CC - Av. Colón - Beruti - San Martín.



En caso de que las condiciones climáticas sean adversas, el trabajo será reprogramado y debidamente informado.