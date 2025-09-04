Electricidad
Coopelectric anunció un corte de luz
La cooperativa trabajará durante el viernes de 8 a 12hs en tareas de mantenimiento en algunos sectores de la ciudad que no tendrán electricidad en ese horario.
Durante la mañana del primer viernes de septiembre, Coopelectric anunció un corte de servicio de luz por tareas de mantenimiento.
Entre las 8 y las 12hs, las áreas afectadas serán:
Sector 1: Vías FF.CC - C. Suárez - C. Muñoz - Av. Del Valle
Sector 2: Vías FF.CC - San Martín - Av. Pellegrini - C. Suárez
Sector 3: Vías FF.CC - Av. Colón - Beruti - San Martín.
En caso de que las condiciones climáticas sean adversas, el trabajo será reprogramado y debidamente informado.