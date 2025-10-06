Obras Sanitarias
Coopelectric cortó el agua en Luz y Fuerza y Facundo Quiroga I y II
Para poder reparar una cañería en calle Houssay al 600, el personal de Obras Sanitarias debió interrumpir el suministro este lunes por la mañana. Se estima que las tareas se extenderán hasta las 12 horas aproximadamente.
Por tal motivo, solicitamos a los vecinos que tomen los recaudos necesarios para administrar su consumo, de forma tal que puedan abastecerse con la reserva de su tanque domiciliario.
Una vez finalizada dicha reparación, el servicio será restituido y los niveles de presión se normalizarán de forma paulatina.