La información aún es escasa de forma oficial, pero Radio Olavarría pudo confirmar que hay una denuncia, que entró por la fiscalía del Dr. Urlézaga correspondiente al turno, pero fue despachada hacia la Fiscalía General, a cargo del Dr. Marcelo Sobrino, que deberá determinar si no pasa a otra dependencia.

Esto es porque podría estar involucrada una escribana local, teniendo en cuenta que a quienes ejercen dicha profesión, el Estado les delega la potestad de dar fe pública, de los actos que certifican.

La fiscalía que podría intervenir en el asunto, sería la delitos especiales, que es la que investiga cuando en los hechos pueden estar involucrados funcionarios públicos.

Los delitos que se denunciaron tienen que ver con falsificación de documentos públicos e instrumentos privados y falsedad ideológica en instrumento público.

Ante la consulta de Radio Olavarría a los presuntos involucrados de la Lista Verde, se informó que no han sido oficialmente notificados por la Justicia, hasta la noche de este domingo.

Desde el Colegio de Escribanos se limitaron a explicar que, por el momento, tampoco había notificación alguna sobre la situación de la profesional.

MR