El Consejo de Administración de Coopelectric realizó la entrega de materiales eléctricos para el Club Social y Deportivo El Fortín. Entre los materiales donados había cables y morsetería que pueden acondicionarse y utilizarse para realizar mejoras en las instalaciones de la entidad deportiva.

Desde la cooperativa se mostraron felices con la colaboración e indicaron que “es gratificante poder colaborar en la medida de lo que se puede, todo suma y eso luego se ve reflejado en la calidad de prestación que las instituciones brindan a los vecinos. Ponemos en valor el trabajo que realizan en el Club, el deporte es sinónimo de inclusión, transformación y también de asociativismo”.

Participaron del encuentro el presidente del Consejo Alberto Miotti, el prosecretario Oscar Angeletti, el presidente del Cuerpo de Delegados Domingo Soraiz, el delegado José Morán, el gerente de Distribución del Servicio Eléctrico Claudio Nápoli y el presidente de la entidad deportiva Leandro Lanceta.