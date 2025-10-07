Se trata de la Sra. Marcela Andrea Consalvo, Socia Nº 50004, que resultó ganadora entre los adheridos a la Factura Digital hasta el 24/08/25; y el Sr. Carlos Alberto Larin, Socio Nº 77689, quien fue ganador entre los adheridos a partir del 25/08/25 (fecha en que se inició esta nueva campaña de adhesión).

“Realizamos dos sorteos porque consideramos importante reconocer a quienes se adhirieron hace mucho tiempo a la Factura Digital, y a quienes se van sumando ahora. Invitamos a los asociados a continuar adhiriéndose porque la factura digital es práctica, segura, sencilla y principalmente contribuye al cuidado del medio ambiente”, destacaron desde Coopelectric.El próximo sorteo tendrá lugar a fines del mes de octubre