Serán dos los cortes que se aplicarán sobre los cruces de General Paz y Vicente López, y de Alsina y San Martín. Se estima que se prolonguen hasta las 12 horas aproximadamente.

Se contará con personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana reorganizando la circulación. En ese sentido, se añadió que las personas que han dejado el auto estacionado podrán retirarlo sin ningún inconveniente. El objetivo es no contar con circulación vehicular mientras se ejecutan los trabajos.

MR