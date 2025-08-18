Cortan el tránsito en el centro este lunes
Hasta el mediodía, la interrupción se da en calle Vicente López y en Alsina, debido a la realización de obras por parte de una firma privada en una tradicional galería ubicada sobre dicha arteria al 2800. Desde la subsecretaría de Protección Ciudadana se explicó que se trata de una medida preventiva dado que se utilizarán vehículos de gran porte.
Serán dos los cortes que se aplicarán sobre los cruces de General Paz y Vicente López, y de Alsina y San Martín. Se estima que se prolonguen hasta las 12 horas aproximadamente.
Se contará con personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana reorganizando la circulación. En ese sentido, se añadió que las personas que han dejado el auto estacionado podrán retirarlo sin ningún inconveniente. El objetivo es no contar con circulación vehicular mientras se ejecutan los trabajos.
MR