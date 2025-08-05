Cortan el tránsito otra vez en la zona de Brown y Dorrego
El cruce amaneció vallado, en prevención de lo que pueda suceder en la tarde de este martes. Se trata de la convocatoria que familiares de Gonzalo Tamame han realizado, pero que tendrá lugar en la Municipalidad, a las 17:30. La unidad móvil de LU32 pudo relevar que los cortes se mantendrían así, aunque podría reforzarse con el correr de las horas.
Tal como sucedió la semana pasada, también está interrumpido el tránsito en Belgrano y Lavalle. No así en los puentes circundantes.
MR