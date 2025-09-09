Se normalizó el suministro, excepto en la zona delimitada por Ruta 51, Sarmiento, Del Valle, incluyendo un sector del barrio AOMA.

El escape del fluido se produjo en el marco de trabajos que realizaba una empresa, que hasta media mañana no había sido identificada por Camuzzi, concesionaria del tramo de la red siniestrada.

Según pudo saber LU32, no se habían solicitado conocer “interferencias” en la zona, es decir, informes previos que se piden a la distribuidora de gas para evitar que sucedan este tipo de incidentes.

Cabe decir que todas las tareas preventivas y las relacionadas con la resolución inmediata del hecho ya se llevaron a cabo para disminuir el peligro que generan este tipo de situaciones.

El corte de energía es una de esas acciones. Se interrumpieron las líneas de tensión Nº 3 y Nº 4, que afectan a los siguientes sectores:

• Parte de los barrios AOMA y Luján; barrios Villa Aurora, Villa Mailín, Plan Federal, Country Sauveterre; zona Autopista Luciano Fortabat.

• Paraje San Jacinto, LOSA, Parque Los Fresnos, Loma Negra, Villa Laclau, Aero Club, alimentador rural Santa Luisa (incluye Kochi Tue, Villa Mi Serranía, Santa Luisa, El Luchador, Durañona, 16 de Julio).