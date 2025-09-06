Los barrios afectados son los siguientes: Pueblo Nuevo, FONAVI, Catriel, Químico y Obrero.

Se estima que las tareas de reparación del personal de Obras Sanitarias se extiendan hasta las 12:00 del mediodía de este sábado.

Por tal motivo, se solicita a los vecinos que tomen los recaudos necesarios para administrar el consumo de agua, de forma tal que puedan abastecerse con la reserva de su tanque domiciliario.

Se recuerda también que, una vez finalizada la reparación, el servicio será restituido y los niveles de presión se normalizarán de forma paulatina.