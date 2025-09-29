Para poder reparar una cañería en Sierras Bayas, el personal de Obras Sanitarias debió interrumpir el suministro de agua en los barrios Pueblo Nuevo, FONAVI, Obrero y Catriel de la localidad serrana.

Se estima que las tareas se extenderán hasta las 15:00 aproximadamente.

Por tal motivo, solicitamos a los vecinos que tomen los recaudos necesarios para administrar su consumo, de forma tal que puedan abastecerse con la reserva de su tanque domiciliario.

Una vez finalizada la reparación, el servicio será restituido y los niveles de presión se normalizarán de forma paulatina.

Por otro lado, este martes, en el marco de la continuidad de los trabajos de infraestructura sanitaria desplegados desde la Secretaría de Obras Públicas, se verá afectado el suministro de agua en el barrio Almirante Brown de Hinojo durante la mañana.

En el lugar se ejecutarán obras de empalme de la nueva cañería de impulsión y recambio de conexiones.