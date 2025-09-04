Coopelectric
Corte de agua en Sierras Bayas
Durante la mañana de este viernes 5, se realizarán tareas de reparación de una cañería en la intersección de las calles Federico Dieterle y José Hernández en dicha localidad, por lo que la totalidad del barrio Villa Arrieta tendrá interrumpido el suministro de agua entre las 08:00 y las 12:00.
Por tal motivo, se solicita a los vecinos que tomen los recaudos necesarios para administrar su consumo, de forma tal que puedan abastecerse con la reserva de su tanque domiciliario.
Una vez finalizadas las tareas, el servicio será restituido y los niveles de presión se normalizarán de forma paulatina.