Se estima que las tareas se extenderán hasta las 12 hs. de este viernes, aproximadamente.

Por tal motivo, se solicita a los vecinos que tomen los recaudos necesarios para administrar el consumo de agua, de forma tal que puedan abastecerse con la reserva de su tanque domiciliario.

Una vez finalizada la reparación, el Servicio será restituido y los niveles de presión se normalizarán de forma paulatina.