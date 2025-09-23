Dichas maniobras se iniciaron a las 8 horas de este martes y se extenderán hasta las 16 horas aproximadamente para proceder al retiro del tanque criogénico de la empresa Praxair y colocar el nuevo tanque de oxígeno provisto por la empresa Air Liquide, que permitirá ampliar la capacidad de suministro del Hospital Municipal para futuras ampliaciones de los consumos.

Desde el nosocomio local señalaron que se trata de maniobras que requieren la intervención de equipamiento pesado, que comprende camiones y tanques de oxígeno, por lo que, de manera preventiva, se cerró el tránsito en el sector mencionado para permitir que estas tareas se desarrollen con seguridad.

Los equipos en los que se está trabajando se encuentran ubicados concretamente en el sector de Salud Mental y Oncología.

Por último, es importante aclarar que el suministro al hospital no se interrumpe en ningún momento porque se instaló un sistema de backup que está proveyendo oxígeno durante todo el tiempo de maniobras, por lo que no afectará ninguno de los servicios de internación ni las cirugías.