Tránsito Motociclista chocó contra las barreras ferroviarias El hecho ocurrió pasadas las 5:30 de la mañana de este lunes, en avenida Del Valle al 3.400. El joven de 17 años que conducía el rodado, marca Honda, manifestó dolor en la cabeza y en el cuerpo y fue trasladado al hospital municipal por una ambulancia que se hizo presente en el lugar. Según se informó, permanece en observación debido a que sufrió pérdida de conocimiento.