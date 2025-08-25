Interrupción Programada
Corte de energía este lunes
Será este lunes, entre las 14:00 y las 16:00 horas, en el sector delimitado por Maipú, Río Bamba, Colón y Necochea, por motivos de mantenimiento
Tránsito
Motociclista chocó contra las barreras ferroviarias
El hecho ocurrió pasadas las 5:30 de la mañana de este lunes, en avenida Del Valle al 3.400. El joven de 17 años que conducía el rodado, marca Honda, manifestó dolor en la cabeza y en el cuerpo y fue trasladado al hospital municipal por una ambulancia que se hizo presente en el lugar. Según se informó, permanece en observación debido a que sufrió pérdida de conocimiento.
No disponible sin conexión
Barrios de la ciudad
“Nos sentimos olvidados”
Vecinos del barrio Norte comentaron cuáles son las necesidades del lugar delimitado por las calles Rivadavia, Pringles, Trabajadores y la colectora de la ruta 226.
No disponible sin conexión
‘La violencia se ordena socialmente'
El Dr. Juan Pablo Matta, antropólogo de la UBA, docente de la UNICEN, codirector de la Diplomatura en Educación para la Paz, dialogó con LU32 este viernes. Se refirió a la problemática extendida en una parte importante de la sociedad, que ha brotado públicamente en Olavarría hace algunas semanas, por diversos hechos sucedidos donde están implicados, mayormente, adolescentes.
No disponible sin conexión
Coopelectric denunció penalmente a integrantes de la Lista Verde
La semana pasada ingresó a la UFI 10 una presentación donde se señala a representantes de la oposición, que intentaron presentarse al llamado a elecciones y la lista fue desestimada por irregularidades. Se los acusaría por distintas falsificaciones a los “verdes” y a la escribana que certificó la documentación.
No disponible sin conexión