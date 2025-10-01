Adquirieron su pasivo Un grupo de inversores compró Loma Negra El grupo Emes, presidido por Marcelo Mindlin —quien además es titular de Pampa Energía—, ingresó en el holding InterCement, el dueño con 54% de la cementera Loma Negra. Compró parte de la deuda que mantiene la empresa, y que asciende a US$1.800 millones. El próximo 6 de octubre se comunicará oficialmente la reestructuración.