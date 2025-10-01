Mantenimiento
Corte de energía programado para este jueves
Será entre las 8 y las 12 horas en el sector sur de Hipólito Yrigoyen. Se trata del área delimitada por Muñoz – Av. Sarmiento – Av. Pellegrini – Rep. del Líbano.
Adquirieron su pasivo
Un grupo de inversores compró Loma Negra
El grupo Emes, presidido por Marcelo Mindlin —quien además es titular de Pampa Energía—, ingresó en el holding InterCement, el dueño con 54% de la cementera Loma Negra. Compró parte de la deuda que mantiene la empresa, y que asciende a US$1.800 millones. El próximo 6 de octubre se comunicará oficialmente la reestructuración.
No disponible sin conexión
Pastas Baglio
“Vuelve la esencia de mis abuelos”
Yanina Baglio recibió a la unidad móvil de LU32 este lunes 29, día de los ñoquis. Aprovechó para referirse a la vuelta de la familia a la explotación comercial del local de calle 9 de Julio y Coronel Suárez.
No disponible sin conexión
Reconocimientos
Olavarría Produce: así fue la entrega de premios a la industria local
Durante la jornada del jueves se realizó el primer “Olavarría Produce” una distinción que busca destacar a los distintos actores productivos de la ciudad por su valioso aporte al corazón productivo de la provincia.
No disponible sin conexión
Salud y discapacidad
Solicitan la reincorporación de una médica que denunció irregularidades
Pacientes y familiares reúnen firmas para que restituyan a Andrea Chiodi como evaluadora de ANDIS. La médica local fue apartada de su cargo; personas con discapacidad y familiares piden que se revea la decisión.
No disponible sin conexión